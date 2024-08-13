Известно, что противник был отброшен возле Стельмаховки.

Враг оккупировал еще три населенных пункта в Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале DeepState.

Аналитики отмечают, что речь идет об оккупированных населенных пунктах Лисичное, Ивановка, Свиридоновка Покровского района Донецкой области.

Также сказано, что российские оккупанты продвинулись в Гродовке, Константиновке, Невельском, возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого. В то же время сообщается, что противник отброшен возле Стельмаховки.

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Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 12 августа, зафиксировано 134 боевых столкновения. Активнее всего враг наступал на Покровском направлении, где наши защитники отбили 52 вражеских штурмовых действия.

По информации Генштаба, на Харьковском направлении шли три боя, на Купянском направлении произошло 12 боестолкновений, на Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза, на Северском направлении произошло четыре боевых столкновения, на Торецком направлении россияне атаковали 10 раз.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали восемь атак противника. На Времовском направлении враг наступал шесть раз. На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

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