Враг впервые задействовал здесь более полусотни единиц техники, под 2 тыс личного состава, но ВСУ держат оборону.

Россияне вчера начали массированное наступление на Авдеевку. Штурмовые действия оккупантов продолжаются уже вторые сутки.

"Ситуация остается очень напряженной. Действительно вчера массированно они пошли в наступление. Примерно с 3-й начались массированные обстрелы позиций вокруг города. И с севера, и с юга, и саму "промку" также начали крыть. Ближе где - то к 5-й, 6-й уже начали бить по городу. Большими силами они вчера штурмовали-десятки единиц бронированной техники. Сожжено (нашими захинсниками – УНИАН) очень много. Под 2 тысячи личного состава вчера принимали участие в штурмовых действиях", - сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ было очень непросто.

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"Но, к сожалению, вчера все не закончилось. Бои продолжаются уже дургу сутки без остановки, и в ночи держали и с севера и с юга города. И по самому городу били также", - заявил глава МВА.

Он отметил, что сегодня оккупанты уже не используют технику, а в основном штурмуют большими количествами групп, по 20-30 человек с разных направлений.

На уточняющий вопрос, можно ли уверждать, что началась новая большая битва за Авидеевку Барабаш ответил: "Однозначно да. Потому что с начала полномасштабной войны никогда не было такого-предварительно было озвучено, что около 50 единиц техники пошло вчера в наступление, но мы реально знаем, что более 60 было вчера подбито единиц техники на нашем направлении. Был сбит самолет, был сбит вертолет Ми-8. Такого не было ни разу. Максимально, когда они штурмовали, было 20-25 единиц техники".

Он отметил, что на основании этого действительно можно утверждать, что сейчас начинается очень большое противостояние на Авдеевском направлении.

По его данным, в результате этих атак врага в Авдеевке на сегодня известно об одном погибшем гражданском человеке 1938 года рождения, а также есть раненые. Есть попадание вражеских снарядов в многоэтажные дома и на открытое место, по Авдеевскому коксохимзаводу, по старой части города.

Ситуация в Авдеице - последние новости

4 октября аналитики Института по изучению войны отметили, что оккупанты увеличили интенсивность и расширили географическую зону наступательных операций в районе Авдеевки.

Вчера, 10 октября, Генштаб в оперативном отчете информировал, что россияне силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, керамика и Первомайского Донецкой области.

Сегодня же в ISW заявили, что россияне наступают возле Авдеевки, чтобы отвлечь ВСУ от другого важного направления. По мнению экпертов, россияне пытаются окружить Авдеевку, но вряд ли это им удастся с имеющимися в этом районе силами.

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