Россияне пытаются окружить Авдеевку, но, как отмечают аналитики, вряд ли это им удастся с имеющимися в этом районе силами.

Русские войска 9 октября начали локализованные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и юго-западнее Орехова на западе Запорожской области, которые, вероятно, имеют целью отвести украинские силы от района Работино.

"Украинский Генштаб подтвердил, что до трех российских батальонов совершили атаку в направлении Авдеевки, и ISW наблюдала кадры боев в этом районе, но ISW не наблюдала никаких подтверждений российских продвижений на момент написания этой статьи", - говорится в отчете Американского института изучения войны.

Отмечается, что российские наступательные операции в районе Авдеевки имеют целью окружение украинских войск в Авдеевке и захват города.

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В то же время, как отмечают в ISW, успешное окружение Авдеевки, одного из наиболее сильно укрепленных районов линии фронта в Донецкой области, вероятно, потребует больше сил, чем Россия сейчас выделяет на направлении Авдеевка-Донецк. В целом российские войска развернули здесь силы армейского корпуса "ДНР" и дополнительные добровольческие формирования, которые "в значительной степени пострадали от командной культуры и напряженности с регулярными российскими частями". Кроме того, ISW не заметила никакого недавнего усиления Россией этого направления.

"Российские войска также проводили жесткие наступательные операции для относительно минимальных территориальных достижений вблизи Авдеевки в течение последних полутора лет войны, и российское военное командование, вероятно, осознает, что попытка захватить Авдеевку потребует больше и более качественных подразделений, чем на данный момент развернуто в этом районе", - отмечают аналитики.

В ISW отмечают, что усиление российских наступательных операций в районе Авдеевки и Жеребянок совпадает с другими локализованными наступательными усилиями в Луганской области и на востоке Запорожской области, и все они, вероятно, направлены на фиксацию украинских сил и препятствование украинскому командованию перебросить резервы на критические участки фронта на западе Запорожской области.

Ситуация на фронте

Как сообщал Генштаб, россияне силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Там ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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