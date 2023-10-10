Враг использовал силы в количестве до трех батальонов и наступал при поддержке танков и бронированных машин.

На Авдеевском направлении россияне силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские защитники и защитницы отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций.

По данным Генштаба, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 75 боевых столкновений.

Так, на Купянском направлении украинские воины отбили 16 атак врага в районе Синьковки и 5 атак возле Ивановки Харьковской области, а на Бахмутском - в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Андреевка Донецкой области. Здесь захватчики также нанесли авиационные удары по украинским позициям.

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Кроме того, на Лиманском направлении россияне активно применяли авиацию для ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области). Кроме этого, ВСУ отбили 5 атак врага возле Макеевки Луганской области.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отбили 9 атак врага в районах Марьинки Донецкой области, а на Запорожском - в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Там ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война в Украине - актуальные данные

Как сообщал УНИАН, по словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, силы обороны ежедневно освобождают сотни метров территории южнее Бахмута. В частности, сегодня украинская авиация нанесла мощное поражение по скоплению личного состава российских оккупантов.

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