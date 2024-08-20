Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Украины. Во вторник, 20 августа россияне нанесли удар по Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, враг атаковал Малокатериновку. Удар пришелся по детскому кафе.

"Трое раненых детей, один из них в тяжелом состоянии. Враг попал прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить", – говорится в сообщении.

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Атаки РФ по Украине

Ночью 20 августа российские оккупационные войска терроризировали Украину беспилотниками. На Тернопольщине после ночного вражеского обстрела возник мощный пожар на одном из предприятий.

Возгорание произошло в результате попадания в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы. Людей призвали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Кроме того, россияне запустили ударные беспилотники по Киеву, а утром били по столице Украины ракетами. Вражеские ракеты наши воины ликвидировали еще на подступах к столице.

В КГВА отметили, что это была уже 41 объявленная воздушная тревога для Киева с начала августа и уже пятая ракетная атака по столице в этом месяце.

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