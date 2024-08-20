Ракеты, запущенные противником, уничтожены еще на подступах к столице Украины, отметили местные власти.

Россияне в ночь на вторник, 20 августа, ударили по Киеву ударными беспилотниками, а утром запустили по столице Украины ракеты.

По предварительным сведениям, противники ударили по городу с северного направления, предположительно, крылатыми ракетами типа "Искандер-К", сообщила Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале. По сведениям властей, в результате вражеской атаки в столице нет пострадавших или разрушений.

"...Ракетно-дроновый террор не прекращается! Ночью оккупанты атаковали столицу ударными БПЛА (дроны были уничтожены ПВО). А сегодня утром воздушную тревогу объявили из-за угрозы применения крылатых ракет (кстати, это была уже 41 объявленная воздушная тревога для Киева с начала августа!). Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце!", - отметили в КГВА.

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В ведомстве добавили, что вражеские ракеты наши воины ликвидировали еще на подступах к столице.

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Россияне уже много раз били по Киеву различными ракетами и дронами, есть много разрушений, пострадавших и жертв. В частности, в начале июля противники запустили немало ракет по столице, одна из них попала в столичную детскую больницу "Охматдет". В результате ракетного удара по Киеву погибли более 30 человек, в том числе трое детей, а более 170 человек пострадали.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупредил, что Россия может осуществить комбинированный удар в День Независимости Украины, который отмечается 24 августа.

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