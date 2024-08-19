Он также объяснил, о чем свидетельствует применение Ту-160.

В последние дни чаще, чем обычно, фиксируется активность бортов стратегической авиации РФ. Не исключено, что оккупанты готовятся к массированной атаке по Украине, однако сейчас они проводят тренировки пилотов на самолетах Ту-95 и Ту-160, заявил эксперт по авиации Константин Криволап.

"Трудно сказать, есть ли признаки такие полные, но то что там что-то такое делается и то, что они к чему-то готовятся – это почти понятно. Первое, что нужно отметить с точки зрения именно атак с помощью Ту-95 ракетами Х-101, это то, что они там пытались ввести в эксплуатацию для этих задач 20 Ту-95, но это у них не очень хорошо получается", - пояснил он в комментарии "РБК-Украина".

Эксперт отметил, что в России все еще есть 13-14 самолетов, которые могут выполнять эти функции. Эти борты "постоянно блуждают" между аэродромом "Оленья" (Мурманская область РФ, – ред.) и "Энгельс" (Саратовская область РФ, – ред.).

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"На "Энгельсе" они какие-то регламенты делают, потому что по количеству этих перелетов они уже должны стоять полностью снаряженные ракетами Х-101 и готовыми к выполнению своих функций. Вместо этого они летают, тренируются, делают ложные пуски, какие-то фальшивые цели запускают. И появился дополнительный Ту-160", – продолжил он.

Эксперт отметил, что это является свидетельством того, что в РФ не хватает носителей для ракет Х-101 и экипажа, и россияне это понимают.

"Поэтому судя по этому они сейчас запустили какую-то программу тренировки пилотов на самолетах Ту-95, а также на Ту-160", – констатировал Константин Криволап.

Активность стратегической авиации РФ

Днем 19 августа в Воздушных силах сообщили об активности сразу шести российских бомбардировщиков Ту-95МС. Вражеские самолеты взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

"Николаевский Ванек" писал, что около 13:00 все борта совершили предпусковой маневр. Однако, очевидно, пуски были имитационными, поскольку ракеты в воздушное пространство Украины не вошли.

Около 14:00 стало известно, что два Ту-95МС совершили посадку на аэродроме "Энгельс", остальные же еще некоторое время находились в воздухе.

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