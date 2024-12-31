Враг пытался улучшить тактическое положение между Янтарным и Успеновкой.

Оккупанты пытаются улучшить свое положение на фронте и не прекращают штурмовать позиции сил обороны. Как рассказали аналитики портала DeepState, враг за сутки имеет достижения в более чем 10 населенных пунктах.

"Враг продвинулся возле Тернов, Воздвиженки, Новоукраинки, Успеновки, Дальнего, Сонцовки, в Новоелизаветовке, Волковом, Курахово и Шевченко", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты продвинулись возле Славянки, Петропавловки, Соленого.

Также в DeepState рассказали о попытке россиян штурмовать позиции ВСУ к востоку от Янтарного и показали кадры отражения вражеского штурма.

Отмечается, что вчера около 12 часов дня враг силами 4 ББМ и 1 танка пытался улучшить тактическое положение между Янтарным и Успеновкой.

"Штурм с помощью техники проводился с Успеновки, которую россияне недавно оккупировали. На кадрах видно, что подразделения Сил Обороны встретили россиян уже в начале и осуществляли поражение дронами по всему пути. Добраться до Янтарного им не удалось. Слабо, но они осуществляют попытки улучшить тактическое положение в этом направлении", - отмечается в сообщении.

Как добавляют аналитики, на Янтарное враг пытается наступать также из Константинопольского и Сухих Ялов, но безуспешно.

"Сейчас противник закрепился в этих селах и проводит накопление для дальнейшего давления", - отмечают в DeepState.

Война в Украине - новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российские захватчики смогли продвинуться в районе 10 населенных пунктов в Донецкой области, в частности в Курахово.

Сегодня стало известно, что украинские бойцы ССО заняли один из населенных пунктов в Курской области России, который вместе с россиянами защищали также северокорейские солдаты.

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