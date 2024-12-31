Этому может помочь новый пакет помощи от США, считает эксперт.

Есть несколько причин, которые способствовали продвижению врага в 2024 году. Об этом в эфире Радио NV заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Он отметил, что наиболее важный фактор продвижения оккупантов - это нехватка людей на фронте.

"И одна из причин - это неудача мобилизации. Вторая причина - это то, что фронт искусственным образом растягивается. Мы видим активность врага в Херсоне. Нельзя сказать, что Херсон под угрозой. Это больше для того, чтобы мы оттянули туда боеспособные подразделения. КАБы - это слово 2024 года. Потому что мы видели огромную активность и до сих пор ее видим. Конечно, она упала примерно вдвое. Но все равно работа КАБами врага продолжается. И самое главное - ответов на эти КАБы у нас пока немного", - сказал Нарожный.

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Эксперт также объяснил, каким образом Украина может лишить РФ инициативы на фронте.

"Для того, чтобы это изменить, нам нужны эффективные средства ПВО, которые будут сбивать самолеты вражеские. И нам надо как можно больше людей. Ведь ситуация на полях как выглядит: у нас есть населенные пункты, которые относительно хорошо держатся. Если враг атакует что-то в лоб, он зайти в город не может. Но они всегда обходят с флангов, режут линии снабжения. Поскольку у нас не хватает людей, чтобы во все посадках бесконечных их расставить", - добавил Нарожный.

Также, по его словам, Украине может помочь анонсированный накануне пакет помощи от Соединенных Штатов.

"Сейчас у нас идет огромный пакет помощи от США. Это в какой-то степени ситуацию изменит. Мы скоро получим системы дистанционного минирования. Потому что минные поля - это то, что очень хорошо помогает против мясных штурмов. Но преимущество и инициатива на стороне врага", - отметил Нарожный.

Ситуация на фронте: последние новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российские захватчики смогли продвинуться в районе 10 населенных пунктов в Донецкой области, в частности в Курахово.

Тем временем в Пентагоне сообщили о значительных потерях и низкой эффективности северокорейских бойцов в войне против Украины. Там отметили, что КНДР уже потеряла около 1000 своих солдат.

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