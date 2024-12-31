В населенном пункте вместе с россиянами находились северокорейские войска.

Украинские бойцы заняли один из населенных пунктов в Курской области России. Операцию провели рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВСУ благодаря наступательным действиям заняли один из населенных пунктов в Курской области РФ", - говорится в сообщении ССО.

При этом указано, что этому предшествовала работа украинской артиллерии, после чего на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе.

"Оказалось, что вместе с российскими военными, село держали также войска Северной Кореи", - добавили военные.

Ситуация в Курской области РФ - главные новости

В Курской области РФ Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в городе Льгов. Враг понес потери среди офицерского состава. Российские власти взамен заявили, что пункт управления морпехов - это гражданская инфраструктура.

При этом бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, экс-руководитель управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ, полковник ВСУ Евгений Сасько сообщил, что россияне теряют людей и технику в Курской области со скоростью, которая удивляет даже опытных украинских военных.

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