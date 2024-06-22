Погибли три человека.

Количество пострадавших в Харькове после ударов России днем 22 июня резко возросло до 54 человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов отмечал, что среди пострадавших есть трое детей.

В комментарии СМИ Синегубов рассказал, что вблизи мест попаданий нет никаких объектов, которые имели бы военное значение - россияне целились туда, где было много людей.

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"Здесь есть центральный вокзал, очень насыщенный людьми. Очень живой перекресток. Здесь мы можем наблюдать изуродованные автомобили, которые просто остановились на "красном" сигнале светофора. Поэтому это только очередной террор против мирного населения Харькова. Эпицентр удара - пятиэтажка, прямое попадание", - сказал он.

Ранее сообщалось, что удар России по Харькову 22 июня унес жизни троих человек.

Удар по Харькову 22 июня - видео

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