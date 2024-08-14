Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении.

Продолжается 903-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские оккупационные войска продвинулись на Донбассе.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState. Отмечается, что враг оккупировал Желанное и Орловку Донецкой области.

"Враг оккупировал Желанное, Орловку, а также продвинулся в Нью-Йорке, Николаевке, Журавке и Красногоровке", – говорится в сообщении.

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Между тем в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала суток по состоянию на 22:00 на передовой произошло 153 боевых столкновения. Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении. В течение дня оккупанты атаковали украинские подразделения 55 раз.

"Наибольшую активность проявлял в районах Воздвиженки, Гродовки и Желанного. 40 атак украинские защитники уже отбили, еще 15 боестолкновений продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 250 военнослужащих убитыми и ранеными; танк, РСЗО, две боевых бронированных машины и семь автомобилей – уничтоженными. Также украинские защитники нанесли существенные повреждения двум артиллерийским системам, двум боевым бронированным машинам и трем автомобилям противника", – рассказали в Генштабе.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 21 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Торецка и Северного.

На Краматорском направлении украинские воины отбивали пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Андреевки. Напряженная ситуация и на Северском направлении. Там враг 24 раза штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки.

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза, на Купянском – 9, и еще 15 вражеских атак было зафиксировано на Лиманском направлении.

На Кураховском направлении по состоянию на 22:00 наши защитники отражали пять вражеских штурмов. На Времевском направлении за сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край обороны в направлении Водяного и Угледара.

На Ореховском направлении состоялось три безуспешные атаки врага в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Война в Украине: это стоит знать

Вечером 14 августа российские оккупанты ударили баллистикой по Одессе. Военные РФ нанесли ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре около 19:30. В результате атаки ранения различной степени получили два человека – 39-летняя сотрудница порта и 43-летний водитель зерновоза.

Тем временем продолжается операция украинских войск в Курской области РФ. ВСУ установили контроль над еще четырьмя населенными пунктами к югу от Суджи, заявил эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке.

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