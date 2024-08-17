Россияне в Волчанске действуют настойчиво, отметил защитник Украины.

В городе Волчанск (Харьковская область) российские захватчики пытаются вклиниваться в оборону защитников Украины, несут потери и останавливаются.

В этом населенном пункте противники действуют настойчиво, рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Владимир Черняк в эфире "Мы - Украина". "...у противника большие планы насчет этого населенного пункта, и он не жалеет свой личный состав и средства, чтобы находить слабые места в наших позициях и постоянно вклиниваться в нашу оборону", - поделился он.

Черняк добавил, что такие вражеские попытки, "к счастью, еще ни к чему серьезному не привели". "Противник несет потери и останавливается", - подчеркнул офицер.

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Напомним, россияне уже длительное время пытаются наступать на части востока Украины. Защитники нашего государства дают достойный отпор оккупантам. Противники уже понесли колоссальные потери на нашей земле. Общие потери России на 17 августа 2024 года составляют примерно 598 180 захватчиков.

14 числа в Оперативно-тактической группировке "Харьков" сообщили, что в Волчанске враги продолжают активно вести воздушную разведку. Кроме того, стало известно, что в центре города россияне перегруппировали штурмовые группы.

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