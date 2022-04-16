Спасателям удалось потушить пламя, которое охватило три хлебных фургона.

Российские оккупационные войска обстреляли фургоны с хлебом для Лисичанска.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале.

"Уверен, они стреляли туда сознательно. Был наводчик. Предатель хотел оставить лисичан без хлеба. Враг применил мощное вооружение. Впрочем, спасателям удалось потушить пламя, которое охватило три хлебных фургона, и обезопасить еще пять", - сообщил Гайдай.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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