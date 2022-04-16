Российские оккупационные войска обстреляли фургоны с хлебом для Лисичанска.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале.
"Уверен, они стреляли туда сознательно. Был наводчик. Предатель хотел оставить лисичан без хлеба. Враг применил мощное вооружение. Впрочем, спасателям удалось потушить пламя, которое охватило три хлебных фургона, и обезопасить еще пять", - сообщил Гайдай.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
Вас также могут заинтересовать новости:
Премьер Канады считает правильным называть действия России в Украине геноцидом
Макрон не считает "геноцидом" преступления РФ в Украине, а россиян и украинцев назвал "братьями"
Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом (видео)