Продолжаются интенсивные бои, поскольку после удачных наступательных операций украинских сил, россияне пытаются восстановить утраченные позиции.

Россияне не отказались от наступления на Боровую Харьковской области и стремятся выйти к реке Оскол.

Об этом сказал лейтенант 3 ОШБр Максим Зайченко в эфире День.LIVE. Военный отметил, что сейчас противник осуществляет колоссальное давление на Покровском и Сватовском направлениях, где находится его подразделение.

По словам Зайченко, продолжаются интенсивные бои, поскольку после удачных наступательных операций украинских сил, россияне пытаются восстановить утраченные позиции.

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"В ходе контрнаступательных действий нашей бригады удалось достичь хороших результатов, овладеть оборонительным рубежом противника и продвинуться в глубину его обороны более чем на 2 км. Идут интенсивные бои, ведь после наступательных удачных наших действий, противник пытается восстановить утраченное положение", - рассказал лейтенант.

Он сказал, что сейчас украинские военные проводят стабилизационные действия.

"Потому что намерения противника остаются прежними, это - продолжить наступление на Боровую, выйти на барьерный рубеж реки Оскол и давить по всему фронту", - подчеркнул Зайченко.

Военный отметил, что противник очень хочет компенсировать те репутационные потери, которые возникли у него после удачных действий украинской стороны.

"Речь и об ударах по флоту, операции на Курщине, удары в глубину РФ. И противник пытается компенсировать это все захватом новых территорий. Поэтому интенсивность будет продолжаться и будет высокой. И противник будет использовать все превосходящие стороны в количестве, в составе вооружения", - сказал Зайченко.

Ситуация на Харьковщине

22 июля заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин заявил, что в зоне ответственности бригады на Харьковщине были проведены успешные наступательные действия. Стало известно, что воины продвинулись на 2 км. Бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты.

Затем Жорин сообщил, что на освобожденной от оккупантов территории в зоне ответственности бригады продолжаются стабилизационные действия. Он отметил, что россияне не оставляют попыток вернуть отвоеванные территории и "бросают на это все новые и новые ресурсы, которые успешно "стирает" 3 ОШБр.

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