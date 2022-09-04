У российских оккупантов на правом берегу Херсонской области отмечается дефицит БПЛА.
Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"За прошедшие сутки нашими подразделениями было зафиксировано 27 полетов российских БПЛА, ведших разведывательную деятельность. Хочу заметить, что в августе средний суточный показатель полётов российских БПЛА в этом районе составлял 50", – отметил эксперт.Видео дня
"То есть, в период, когда информация от БПЛА важна как никогда и количество их применения должно стать пиковым, оно таковым не является, а составляет половину от показателя прошлого, более спокойного месяца?" – задался он вопросом.
Коваленко предположил, что снижение применения беспилотников россиянами вызвано падениями самих БПЛА.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали чаще применять Bayraktar ТВ-2 против россиян.
За три дня ВСУ с парой беспилотников Bayraktar ТВ-2 уничтожили российской военной техники на 26,5 миллионов долларов.