Такое оружие запрещено к применению при использовании против военных целей, расположенных внутри или в окрестностях населенных областей.

В Краматорске зафиксировали очередной случай применения российскими захватчиками фосфорных боеприпасов.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Запреты и конвенции — то для цивилизованного мира. А орки пришли асвабаждать. И асвабаждать они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор", - заявил Белошицкий.

Кроме прямых ранений, вызванных обломками их гильз, боеприпасы из белого фосфора могут нанести повреждения двумя основными способами: ожогами и через вдыхание паров.

Оружие, содержащее белый фосфор, по международным соглашениям (Протокол III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия), запрещено к применению при использовании против военных целей, расположенных внутри или в окрестностях населенных областей.

Ранее заместитель начальника Департамента патрульной полиции информировал, что российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы в Попасной Луганской области.

Он замечал, что фосфорные боеприпасы приводят к сокрушительным и разрушительным последствиям.

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