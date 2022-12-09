Соответствующее расширение оккупанты объяснили "захватом новых территорий".

Российские захватчики планируют увеличить количество сотрудников следственного комитета на временно оккупированных территориях Украины на 44 тысячи человек.

В Центре национального сопротивления сообщили, что фактически речь идет о легитимизации и организации репрессивной машины на захваченных территориях Украины.

"Ранее россияне анонсировали создание так называемых судов, которые будут выносить приговоры украинцам на временно оккупированных территориях. Фактически планируется создать полный цикл репрессий, которые будет расследовать дела и выносить юридически ничтожные приговоры, и дальнейшее заключение украинцев на территории РФ", – говорится в заявлении ЦНС.

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Отмечается, что соответствующее расширение оккупанты объяснили "захватом новых территорий".

Что происходит на оккупированных территориях Украины

Частная военная компания "Вагнер" начала вербовать заключенных на оккупированных территориях и агитирует их воевать против Украины. Разрешение на "рекрутинг" заключенных украинских тюрем на временно оккупированных территориях предоставили гауляйтеры.

30 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что во временно оккупированной Горловке Донецкой области одна из гражданских больниц перепрофилирована в военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускают исключительно медицинский персонал.

Ранее также стало известно, что в России готовят законопроект о легализации призыва украинских граждан на оккупированных территориях с весны 2023 года.

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