Также в РФ продолжают вербовать заключенных для участия в войне против Украины.

В Российской Федерации готовят законопроект о легализации призыва украинских граждан на оккупированных территориях с весны 2023 года.

"В Российской Федерации готовится законопроект, предусматривающий с весны 2023 года легализацию призыва на военную службу граждан Украины, проживающих на временно занятых, оккупированных территориях и получивших паспорт гражданина Российской Федерации", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Кроме того, по имеющейся информации, за предыдущую неделю в исправительных учреждениях РФ завербовано около 650 заключенных.

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"Они направлены в Ростовскую область для дальнейшей подготовки. Медицинская помощь указанной категории лиц, в случае ранения, будет предоставляться исключительно в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сводке.

Мобилизация на оккупированных территориях

Российские оккупанты начали проводить частичную мобилизацию в Старобельском и Кременском районах Луганской области.

В отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области оккупанты требуют деньги от местных жителей за возможность избежать мобилизации. В Старобельском районе представители местных так называемых "силовых структур" предлагают избежать мобилизации за вознаграждение в сумме до 15 тысяч долларов.

На территории временно оккупированной Донецкой области россияне мобилизовали на войну школьника.