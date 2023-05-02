Еще столько же квартир находятся в аварийном состоянии.

В результате ракетного удара россиян по многоэтажке в городе Умань Черкасской области полностью разрушены 14 квартир, еще 14 – в аварийном состоянии.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его информации, в поврежденном доме всего 99 квартир, из них полностью разрушено – 14, еще столько же находятся в аварийном состоянии.

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Табурец отметил, что по состоянию на сейчас с просьбой о переселении обратились 26 человек. Их поселили в социальные гостиницы, ранее подготовленные для внутренне перемещенных лиц.

"Для них созданы полноценные условия квартирного типа, предоставлена соответствующая бытовая техника, их обеспечили продовольственными товарами", - сказал глава ОВА.

Также он заявил, что сейчас специалистами из Киева проводится экспертиза дома, в который попала ракета. Они будут определять, подлежит ли он капитальному восстановлению или его нужно будет снести.

По словам главы Черкасской ОВА, родственникам погибших выплатят по 100 тысяч гривен помощи, а пострадавшим – по 50 тысяч. Соответствующие решения приняли местные власти.

Табурец добавил, что сейчас в больницах остаются трое пострадавших, один из которых перевезен в киевскую больницу.

Ракетный удар по Умани: что известно

Утром 28 апреля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине – было запущено 23 ракеты и два дрона, 21 ракету сбила противовоздушная оборона. Одна из ракет попала в многоэтажку в Умани Черкасской области. В результате погибли 23 жителя дома, среди них – шестеро детей. 19 человек пострадали, девять из которых госпитализировали.

В области был объявлен трехдневный траур по погибшим.

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