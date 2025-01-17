В Украине расширяется внутреннее производство наземных дистанционных технологий.

Украинские военные подразделения активно внедряют роботизированные технологии на поле боя, чтобы попытаться получить преимущество над российскими войсками, пишет Reuters.

Отмечается, что в Украине расширяется внутреннее производство наземных дистанционных технологий, в том числе за счет низовых компаний, поддерживаемых государственными фондами развития. Кроме того, как сообщалось ранее, Украина использует десятки отечественных систем с искусственным интеллектом для беспилотников, чтобы достигать целей на поле боя.

Издание приводит в пример 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия" и ее уникальную наземную атаку на северо-восточной части Харьковской области с использованием только машин.

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Отмечается, что в указанной атаке сочетались штурмовые, минно-установочные и разминирующие машины, управляемые парящими над ними беспилотниками. В бригаде заявили, что операция проложила путь к успешному наступлению пехоты.

"Наша задача - максимально перенести разведку, зачистку и атаки... на машины, которые мы можем позволить себе потерять", - отметил представитель подразделения Владимир Дегтярев.

По словам военных, распространение дешевых ударных беспилотников сделало войну с тяжелой артиллерией еще более смертоносной.

Как отметил Дегтярев, российские военные быстро адаптируются, а это означает, что украинские подразделения должны постоянно внедрять инновации как на поле боя, так и за его пределами:

"Любое преимущество сходит на нет через несколько недель, максимум через несколько месяцев, когда противник начинает понимать, анализировать, применять и масштабировать те же технологии".

Силы обороны Украины атакуют роботами - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, как 13-я бригада НГУ "Хартия" провела операцию с использованием наземных и воздушных беспилотников для штурма российских позиций в Харьковской области. Эта операция стала свидетельством высокого уровня технологической подготовки украинских военных.

Также сообщалось, что похожий, но меньший по масштабам, пример роботизированной войны был зарегистрирован в Курской области России. Там украинцы развернули четырехколесного робота с пулеметом "Ярость" для расчистки траншеи.

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