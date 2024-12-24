В ходе атаки украинские бойцы применили на небольшом участке фронта десятках единиц роботизированной и беспилотной техники.

Первая атака Сил обороны Украины на позиции российских войск возле села Липцы в Харьковской области с использованием только роботов - это важный шаг в трансформации характера войны в нечто совершенно иное в 21 веке. Такое мнение высказал бывший генерал-майор австралийской армии Мик Райан, передает The Telegraph.

"Но ни одна из функций поля боя, предусмотренных для беспилотных систем, не будет эффективной без трансформации военных учреждений, которые хотят их использовать. Это включает в себя армии, а также гражданскую бюрократию, которая их поддерживает", - отметил он.

По словам украинских военных, в рейде возле Липцов силы Киева использовали десятки дистанционно управляемых машин с пулеметами, дроны-камикадзе, а также беспилотники воздушного наблюдения и минирования в качестве вспомогательных функций.

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"Мы говорим о десятках единиц роботизированной и беспилотной техники одновременно на небольшом участке фронта", - отметил представитель украинской бригады "Хартия" Владимир Дегтярев.

Он заявил, что атака была успешной.

Как пишет издание, в этом районе пытаются продвинуться четыре полка российской армии - 2000 украинских бойцов здесь противостоят примерно 6000 российским солдатам.

Отмечается, что похожий, но меньший по масштабам, пример роботизированной войны недавно был зарегистрирован в Курской области России. Там украинцы развернули четырехколесного робота с пулеметом "Ярость" для расчистки траншеи.

Атака роботами под Липцами - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 13-я бригада Национальной гвардии Украины провела операцию с использованием наземных и воздушных беспилотников для штурма российских позиций в Харьковской области.

Эта операция стала свидетельством высокого уровня технологической подготовки украинских военных.

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