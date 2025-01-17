Также подтверждено повреждение другой техники и оборудования.

Силы обороны Украины успешно поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400 в Белгородской области России. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Вчера днем подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках дальнего огневого поражения нанесли точные удары по военным целям российского агрессора на территории Белгородской области", - говорится в сообщении.

В частности, атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии РФ.

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"Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели", - сказано в сообщении.

Кроме того, украинские ракетчики удачно отработали и по позициям радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка российских захватчиков. Подтверждено повреждение техники и оборудования этого подразделения.

Как сообщал УНИАН, а ночь на 16 января Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области. Там хранилось топливо для обеспечения потребностей российской захватнической армии.

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