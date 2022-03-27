Общая стоимость этих ракет превышает $340 млн прямых производственных расходов.

Вчера российские оккупанты выпустили по территории Украины рекордное одномоментное количество ракет.

Об этом сообщает издание The Insider.

В частности, издание сообщает, что 52 ракеты были запущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси.

При этом, по подсчетам издания, общая стоимость этих ракет превышает $340 млн прямых производственных расходов.

В то же время, ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только 8, остальные были уничтожены в небе.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты выпустили по Одессе две ракеты. По словам пресс-офицера оперативного командования "Пивдень" Владислава Назарова, противник выпустил со стороны моря в сторону Одессы две ракеты, которые успешно сбиты украинской ПВО. Назаров также отметил, что враг продолжает проводить воздушную разведку побережья и оказывать психологическое давление на гражданское население.

А 26 марта Львов пережил серию ракетных ударов со стороны России. Имели место попадания по объектам критической инфраструктуры. Из-за обстрелов пострадали пять человек, загорелся склад с топливом и военный объект – оба находятся в жилых кварталах города.