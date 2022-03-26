Российские оккупанты совершили ракетный обстрел Львова.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Прилетело по Львову. Ждем информацию от военной администрации", - отметил он.
Садовой призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях.
В соцсетях горожане сообщают, что слышали несколько взрывов.
В то же время председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что около 16:30 произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц.
"Сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Не извещайте о местах попадания и не делайте фото", - призвал он.
Как сообщал УНИАН, ночью, 13 марта, Россия осуществила ракетный обстрел территории Международного центра миротворчества и безопасности, известного как "Яворовский военный полигон". В результате обстрела погибли 35 человек, еще 134 получили ранения.
Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. В общей сложности российские захватчики выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет была сбита в воздухе.