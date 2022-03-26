Мэр города не уточнил деталей и призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях.

Российские оккупанты совершили ракетный обстрел Львова.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от военной администрации", - отметил он.

Садовой призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях.

В соцсетях горожане сообщают, что слышали несколько взрывов.

В то же время председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что около 16:30 произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц.

"Сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Не извещайте о местах попадания и не делайте фото", - призвал он.

Как сообщал УНИАН, ночью, 13 марта, Россия осуществила ракетный обстрел территории Международного центра миротворчества и безопасности, известного как "Яворовский военный полигон". В результате обстрела погибли 35 человек, еще 134 получили ранения.

Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. В общей сложности российские захватчики выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет была сбита в воздухе.

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