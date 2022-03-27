Российские оккупанты сегодня выпустили по Одессе две ракеты.
Об этом журналистам сообщил пресс-офицер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.
По его словам, противник выпустил со стороны моря в сторону Одессы две ракеты, которые успешно сбиты украинской ПВО.
Назаров также отметил, что враг продолжает проводить воздушную разведку побережья и оказывать психологическое давление на гражданское население.
"Оккупанты думают, что мы устали, но это не так. Мы спокойны и готовы дать отпор", - акцентировал Назаров.
Как сообщал УНИАН, вчера Львов пережил серию ракетных ударов со стороны России. Имели место попадания по объектам критической инфраструктуры.
Из-за обстрелов пострадали пять человек, загорелся склад с топливом и военный объект – оба находятся в жилых кварталах города.