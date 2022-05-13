В селе Большая Александровка Херсонской области ВСУ нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов Российской Федерации.
Об этом сообщили на Telegram-канале ВСУ.
Ракета, уничтожившая запас снарядов для российских "Смерчей", была сброшена с боевого беспилотника.
Украинские защитники отметили, что кроме дорогостоящей техники и крупного запаса ракет удалось ликвидировать около 70 человек личного состава российской армии.
Ситуация на Херсонщине:
По состоянию на 10 мая утром ОК "Юг" информировало, что Россия держит по меньшей мере полсотни ракет морского базирования в постоянной готовности к нанесению удара.
12 мая появилась информация о том, что враг готовится к захвату всей Херсонщины под свой контроль.
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