Полагание на ядерные угрозы и сигналы является устойчивой тенденцией в деятельности России на фоне войны ее войны против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ему не нужно ядерное оружие для достижения своих целей в войне против Украины, но при этом сказал, что Запад не должен считать, что Россия никогда не применит его.

Ядерное послание Москвы, которое прозвучало в то время, когда союзники по НАТО предпринимают шаги в помощь истощенным украинским войскам, является предвестником того, что может стать самой опасной фазой в войне. Об этом пишет Associated Press.

Учения, угрозы и сигналы

Москва провела учения с применением тактического – или боевого – ядерного оружия на юге России и в союзной Беларуси. На видео Министерства обороны России были показаны пусковые установки "Искандер", боевые самолеты, способные нести ядерное оружие, и ракеты морского базирования. Кремль назвал эти учения ответом на размышления Запада о развертывании войск НАТО в Украине и предоставлении Киеву возможности использовать оружие большей дальности для нанесения ограниченных ударов по российской территории.

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"Полагание на ядерные угрозы и сигналы является устойчивой тенденцией в деятельности России на фоне войны в Украине. Российское руководство может считать, что на карту в Украине поставлено больше, чем НАТО, и ядерные угрозы являются одним из способов сигнализировать о своей приверженности к победе в войне в надежде отпугнуть западное вмешательство", – объясняет старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Хизер Уильямс.

С момента начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Путин неоднократно обращался к ядерным угрозам, чтобы предостеречь Запад от вмешательства в конфликт. Соединенные Штаты и НАТО раскритиковали бряцание ядерным оружием, но заявили, что не видят никаких изменений в ядерном потенциале России, которые бы требовали ответной реакции.

После первых неудач в Украине Путин заявил, что Москва готова использовать "все средства" для защиты российской территории, подпитывая опасения, что он может прибегнуть к тактическому ядерному оружию, чтобы остановить продвижение Киева. Позже Путин смягчил свою риторику после того, как контрнаступление Украины в 2023 году не достигло своих целей.

На фоне недавних военных успехов России диктатор заявил, что Москве не нужно ядерное оружие для победы в Украине. В то же время он предупредил, что удары Киева по российской территории с применением предоставленного Западом оружия большей дальности будут означать серьезную эскалацию, поскольку в них будут задействованы западные разведчики и военнослужащие – то, что Запад отрицает.

В мае российские радиолокационные станции были атакованы украинскими беспилотниками. Один из них повредил радар на юге Краснодарского края, как свидетельствуют спутниковые снимки. Другой был нацелен на аналогичный объект на южном Урале, примерно в 1500 километрах к востоку от границы. Оба объекта являются частью российской системы раннего предупреждения о запусках межконтинентальных баллистических ракет за тысячи километров от границы. Москва и Вашингтон полагаются на такие системы для отслеживания запусков друг друга.

Вместе с предыдущими украинскими налетами на российские базы ядерных бомбардировщиков, удары по радарам могут быть квалифицированы как триггеры для применения атомного оружия в соответствии с ядерной доктриной Москвы. Российские "ястребы" призвали Кремль к решительному ответу. На июньском форуме в Санкт-Петербурге связанный с Кремлем эксперт по вопросам внешней политики Сергей Караганов призвал Путина "нацелить ядерный пистолет на наших западных противников", чтобы достичь победы в Украине.

Путин отреагировал осторожно, заявив, что не видит угроз безопасности, которые бы оправдывали использование российского ядерного арсенала. В то же время он отметил, что Москва обдумывает изменения в своей ядерной доктрине.

Внесение изменений в ядерную доктрину

С начала войны "ястребы" настаивают на пересмотре доктрины, согласно которой Москва может применить ядерное оружие в ответ на ядерный удар или нападение с применением обычных вооружений, угрожающее "самому существованию" российского государства. Некоторые из них утверждают, что этот порог является слишком высоким, оставляя у Запада впечатление, что Кремль никогда не коснется своего ядерного арсенала.

После того, как Запад позволил Украине нанести удар по российской территории, Путин пригрозил в ответ предоставить оружие противникам Запада во всем мире. Он подчеркнул это в июне, подписав пакт о взаимной обороне с Северной Кореей, дав понять, что Москва может начать поставки оружия Пхеньяну.

Он также заявил, что Москва начнет производство ракет средней дальности, запрещенных пактом времен холодной войны, который Вашингтон и Москва разорвали в 2019 году. Кремль не сказал, где Москва может разместить новое оружие, запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года, который запрещает ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Такие ракеты с ядерным зарядом считаются особенно дестабилизирующими, поскольку они могут достигать целей быстрее, чем МБР, практически не оставляя времени для лиц, принимающих решения, и повышая вероятность глобальной ядерной войны из-за ложного предупреждения о запуске.

Некоторые российские военные эксперты заявили, что Москва может объявить бесполетную зону над Черным морем, чтобы ограничить полеты американских разведывательных самолетов, которые помогают Украине наносить удары по целям в России. В конце июня Министерство обороны угрожало принять неопределенные меры против американских беспилотников.

Возможные шаги эскалации могут включать кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру, удары обычными вооружениями по западным войскам, если таковые будут переброшены в Украину, а также атаки на центры военного снабжения Киева на территории стран-членов НАТО. По словам экспертов, американские военные базы также могут стать мишенью.

Кроме того, Россия может угрожать ядерными ударами по объектам НАТО в Европе, чтобы "отрезвить врага и заставить его сесть за стол переговоров".

Угроза применения ядерного оружия

Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин считает, что ядерное оружие вполневероятно может быть применено. При чем, как с территории РФ, так и Беларуси. По его словам, не стоит забывать, "в какие времена живем и с кем имеем дело".

Ранее в Главном управлении разведки оценили реалистичность ядерных угроз Кремля. В разведке говорят, что сейчас речь идет именно о том ядерном шантаже, который Путин использует годами.

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