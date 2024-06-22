Сейчас речь идет именно о том ядерном шантаже, который Путин использует годами.

Ядерные угрозы Кремля являются лишь шантажом, который особенно активно в РФ начали использовать после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. Отвечая на вопрос о том, видят ли украинские разведчики вероятность того, что РФ все же может применить ядерное оружие, он сказал: "Речь идет и дальше именно о том ядерном шантаже, который Путин и его пропагандистские приспешники использовали, о котором кричали все эти годы, особенно после полномасштабного вторжения. Сейчас речь идет именно о шантаже".

Кроме того, комментируя информацию, что НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за все большей угрозы со стороны РФ и КНДР, Юсов отметил, что можно говорить о том, что свободный мир все больше осознает опасность путинского режима.

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"В конце концов, российская пропаганда, все эти соловьевы-скабеевы и официальные рты и усы Кремля не скрывают, а наоборот - подчеркивают, что они воюют не только с Украиной, но и с НАТО, Америкой, ЕС. Со всем свободным миром. Поэтому, и реакция становится все более выразительной, в том числе и на ядерный шантаж Путина", - сказал Юсов.

Ядерные угрозы Путина

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Путин продолжает использовать ядерные угрозы в рамках своей продолжающейся информационной кампании, направленной на то, чтобы помешать поддержке Украины со стороны Запада.

Заявления Путина, судя по всему, являются продолжением его недавней информационной операции, направленной на саботаж усилий Запада по противодействию российскому вторжению.

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