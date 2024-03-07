Реализовать план выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей за 10 дней - "уже из области фантастики".

На участке ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ситуация остается сложной и напряженной. Об этом сообщил начальник пресс-службы ОСУВ Илья Евлаш. По его словам, прежде всего это связано с нехваткой боеприпасов 155 калибра у ВСУ, информирует Лига.

"Также нужно больше людей для проведения ротаций и надлежащей обороны на рубежах соприкосновения", - рассказал военный.

При этом, по его словам, оккупанты также имеют проблемы - и со снарядами, и с людьми. В частности, имеющегося личного состава недостаточно для проведения масштабных наступательных операций. В то же время бешеная интенсивность россиян на фронте связана с желанием командования получить максимум тактических побед до 17 марта - в последний день выборов президента РФ.

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"На Лимано-Купянском направлении враг тщетно пытался атаковать Синьковку. Не получилось. Поэтому россияне пытаются перебрасывать силы и атаковать в районе Тернов и Ямполовки. Там продолжаются тяжелые бои. Однако им не удается продвинуться", - рассказал Евлаш.

Он добавил, что вблизи Часового Яра ситуация также очень напряженная.

"Они совершенно не учитывают потери. Ежедневно мы видим безумные видео, где просто подъезжает БТР, подгоняет пехоту, эти штурмовые отряды убивают. Несколько раз в день. Ежедневно", - подчеркнул военный.

В свою очередь спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что реализовать план оккупантов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до выборов президента Российской Федерации за 10 дней - "уже из области фантастики".

"Линия фронта хоть и остается динамичной в некоторых местах, но в целом в трех селах - Бердычи, Орловка, Тоненькое - противник в той или иной степени застрял", - рассказал Лиховий.

Война в Украине - последние новости

В четверг, 7 марта, РФ нанесла удар по Сумах. В результате авиационно-ракетной атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Травмирован один гражданский человек.

Также были повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи и водоканала.

Сегодня утром РФ атаковала Одесскую область с самолетов тактической авиации. Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

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