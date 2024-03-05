Речь идет о ситуации на Бахмутском направлении.

В Вооруженных силах Украины дали четкий ответ относительно судьбы населенных пунктов Ивановское и Богдановка (Бахмутское направление).

Интенсивность боев в этой зоне фронта является достаточно высокой. О действиях врага рассказал представитель 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Роман Гасько в эфире телемарафона.

По его словам, говорить о каких-то радикальных изменениях на линии фронта пока преждевременно. "Работают различные подразделения, направление достаточно активное, но каких-то результатов пока нет у врага", - подчеркнул он.

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Относительно контроля РФ над упомянутыми населенными пунктами, Гасько уточнил, что ситуация каждый день разная.

"Ситуация меняется постоянно в разные стороны, но говорить о полном контроле над тем или иным населенным пунктом по всей линии соприкосновения на нашем направлении не представляется возможным", - акцентировал он.

Гасько отметил, что оккупанты пытаются пробраться к Часовому Яру. Враг с самого начала собирал силы и средства, поэтому происходило постепенное наращивание интенсивности боевых действий. Сейчас Россия пытается применить все возможное вооружение, чтобы оттеснить Силы обороны с занимаемых позиций.

В то же время представитель 80-й ОШБр рассказал, что доминирующим средством поражения на фронте являются именно дроны, хотя ВСУ используют весь спектр вооружения. "Дроны по своей точности и по интенсивности применения сейчас доминируют, поэтому РЭБ, как средства борьбы против дронов, одна из самых актуальных потребностей по все линии соприкосновения для защиты личного состава, вооружения и техники и для возможности ведения эффективности ведения боевых действий", - отметил Гасько.

Он рассказал, что сейчас улучшается погода, поэтому враг чаще применяет бронетехнику во время штурмов.

Что еще говорили о поселке Ивановское

4 марта, начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Илья Евлаш отмечал, что в пределах поселка Ивановское Донецкой области идут жестокие бои, российские захватчики не прекращают своих атак. Он говорил о следующем: идут жесткие бои уже в пределах города, наши военные героически сопротивляются и пытаются отбросить противника с занятых рубежей

Также сообщал, что одновременно российские войска пытаются атаковать и в Богдановке, что севернее населенного пункта Часов Яр. Захватчики перебрасывают туда десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв.

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