Горбенко отмечает, что цель врага - захватить те области, которые прописаны в конституции РФ.

В конце 2027 года мы можем потерять Донецкую область, если российские оккупанты будут продвигаться, а партнеры Украины будут помогать нам недостаточно.

Такое мнение в эфире "Новини.LIVE" высказал Руслан Горбенко, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Он отметил, что не верит, что враг пойдет на компромиссы, и подчеркнул, что враг понимает только язык силы.

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"У врага есть цель - это захватить те области, которые прописаны у него в конституции. Он готовится не только на 2025 год, а и, я думаю, на 2026-2027-й. Готовится. Потому что, если взять, как они говорят, ситуацию на земле, то Донецкую область захватить они смогут только... Если они будут так продвигаться, а партнеры будут так-так-сяк нам помогать, то, я думаю, в конце 2027 года, к сожалению, мы можем потерять и Донецкую область", - сказал Горбенко.

По мнению депутата, на Донетчине враг не остановится. На уточнение, может ли речь идти и о Днепропетровской области, он заметил:

"Мы, еще раз, читаем конституцию (России - УНИАН): там и Запорожье, и Херсонщина. Я думаю, что аппетиты будут только расти. Поэтому надо, чтобы партнеры действительно поняли, что этого изверга надо останавливать".

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Ранее эксперт Павел Нарожный ответил, зайдут ли оккупанты в Днепропетровскую область. По его словам, если они выйдут на административную границу Днепропетровщины, то дальше им идти будет очень трудно, ведь у них в тылу останется большая украинская группировка.

Также сообщалось, что россияне усиливают воздушные атаки на Покровск, что в Донецкой области. В частности 20 января в результате одной из атак загорелась многоэтажка, огонь охватил весь дом.

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