Россияне собираются защищать свою границу от "злых украинцев", заявил Роман Свитан.

Россия готовится к обороне на своей территории, россияне приходят к осознанию того, что через некоторое время линия фронта может оказаться на грани международно признанных границ Украины и РФ.

Уверенность в этом высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что Россия сейчас массово готовят мобилизованных именно для обороны, передает 24 канал.

"Уже можно говорить о том, что россияне готовятся защищать свою границу от злых украинцев. Они уже выкапывают засечные линии вдоль Курской, Белгородской и Брянской областей. Напасть на нас им не хватит сил. Может быть, по количеству и хватит. Но столько средств поражения у них уже нет", – заявил эксперт.

По словам Свитана, к весне россияне способны набрать около 300 тысяч человек, но подготовка их будет просто ужасная и обеспечить их в полной мере оружием не смогут.

Война в Украине: последние новости

Напомним, потери России в Украине превысили отметку 94 тысячи человек личного состава. За сутки бойцы ВСУ ликвидировали 380 противников. Они также уничтожили более 20 единиц разнообразной вражеской техники, сообщил Генштаб ВСУ.

Как отметили в Институте изучения войны (ISW), Путин рискует полностью потерять поддержку со стороны бывших промежуточных лидеров "ДНР" и ветеранов из-за неспособности своей армии войск отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс

Военный эксперт Олег Жданов считает, что война России против Украины уже затянулась. Недавно российский диктатор Владимир Путин констатировал этот факт во время своего выступления. Теперь он хочет вести войну на истощение.