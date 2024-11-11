Кроме того, россияне "заскочили" на 2 ББМ в район школы №3 города Курахово.

Российские оккупационные войска проводят штурмы на населенный пункт Дальнее и активизировались возле Макаровки Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Относительно ситуации в районе Дальнего, сегодня (11 ноября, – ред.) враг провел атаку сразу в 4 местах. Отмечается, что 3 из них произошли в пределах села.

"Кацап применил не менее 1 танка, 5 ББМ и 1 багги. На окраине Дальнего было десантировано значительное число вражеской пехоты. Ситуация тяжелая, результаты боев уточняются", – говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, россияне "заскочили" на 2 ББМ в район школы №3 города Курахово Донецкой области. Судьба захватчиков пока неизвестна.

Тяжелый день у подразделений Сил Обороны Украины и возле Макаровки и Ровнополя в Донецкой области, заявили в DeepState.

"Кацапы проводят штурмовые действия силами до 50-60 уродов за раз, а также при поддержке ББМ и подразделений [мотоциклистов]. Цель врага – зайти и закрепиться в Ровнополе и Макаровке. Если по последней ситуация плюс-минус понятна, то по Ровнополю до сих пор ситуация неизвестна", – пишут аналитики.

Ситуация на фронте

Российские оккупационные войска продолжают давить на разных участках фронта. В Силах обороны юга заявили, что враг может готовиться к новому наступлению. И начаться оно может "со дня на день", заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что десятки тысяч военных из лучших частей оккупационных войск РФ пытаются вытеснить украинских защитников и продвинуться на Курском направлении.

Аналитик BILD Юлиан Репке говорил, что российское наступление на Курщине обернулось катастрофой.

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