По оценкам разведки, россияне планируют задействовать бронетехнику и значительное количество БПЛА, говорит Волошин.

Россия может начать новое наступление на юге Украины. Это может произойти "со дня на день", сообщает Reuters со ссылкой на представителя Сил обороны юга Владислава Волошина.

Отмечается, что Россия перебрасывает подготовленные штурмовые группы на передовые позиции в южной части Запорожской области. Оккупанты готовятся к наступлению.

"(Наступление) может начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это может произойти со дня на день", – заявил Волошин.

Видео дня

Пока не понятно, будет ли это большой наступательный порыв, или отдельные штурмы со стороны оккупантов. По оценкам разведки, россияне планируют задействовать бронетехнику и значительное количество БПЛА, отметил спикер:

"Они готовят как бронегруппы, так и легкую технику – багги, мотоциклы – для проведения этих штурмовых операций".

По словам Волошина, оккупационные войска РФ уже провели предварительную разведку и усилили воздушные удары на юге за последние несколько недель примерно на 30-40%. Враг использует бомбардировщики и неуправляемые авиационные ракеты. добавил он.

Война в Украине: важные новости

Наступление российских войск на территории Курской области обернулось катастрофой для диктатора Путина и его генералов. Как сообщает аналитик издания BILD Юлиан Репке, за первые три дня враг понес серьезные потери.

Тем временем россияне повредили плотину Кураховского водохранилища. По данным Донецкой ОВА, удар по плотине потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчья.

Отметим, что ситуация вокруг самого Курахово Донецкой области ухудшается. Враг уже заходит на окраины города, пишет DeepState.

Вас также могут заинтересовать новости: