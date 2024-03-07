Аналитики разведки оценили, смогут ли захватчики достичь этой цели в ближайшем будущем.

Захватнические российские силы пока неспособны провести полномасштабное наступление на город Часов Яр, который находится к западу от оккупированного Бахмута.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, постоянные атаки российских сил направлены на расширение контроля вокруг города Бахмут, который РФ захватила в марте 2023 года. Захватнические войска продвинулись для оккупации восточных частей села Ивановское и атакуют украинские позиции в Богдановке.

При этом, почти наверняка, что на этом направлении срочной операционной целью РФ является захват города Часов Яр, который расположен в 5 км от линии фронта.

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"Несмотря на некоторые постепенные тактические достижения, крайне маловероятно, что российские силы сейчас способны попробовать полномасштабный штурм города", - сообщает разведка.

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Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что направление продвижения на Часов Яр важно для оккупантов тем, чтобы сначала продвигаться на Константиновку, а дальше - в сторону Славянска и Краматорска.

Эксперт добавил, что Силы обороны Украины на этом направлении спасают высоты, но вызовы при этом остаются серьезными. На этом направлении актуальна проблема с отсутствием оружия, артиллерии и мин.

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