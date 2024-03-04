Также оккупанты хотят захватить Часов Яр.

В пределах поселка Ивановское Донецкой области идут жестокие бои, российские захватчики не прекращают своих атак.

"Сейчас на Бахмутском направлении противник продолжает атаковать населенный пункт Ивановское, идут жесткие бои уже в пределах города. Наши военные героически сопротивляются и пытаются отбросить противника с занятых рубежей", - рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Илья Евлаш в эфире информационного телемарафона.

В то же время российские войска пытаются атаковать и в Богдановке, что севернее населенного пункта Часов Яр. Захватчики перебрасывают туда десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв.

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"Враг хочет захватить населенный пункт Часов Яр, однако пока безрезультатно. Украинские защитники держат оборону и не дают противнику продвинуться вперед", - добавил военный.

Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости

Утром в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что за сутки Силы обороны отбили 15 российских атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка.

В вечерней сводке говорилось о четырех атаках в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка. Россияне пытались улучшить там свое тактическое положение.

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