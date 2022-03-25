Россия не повторяла бы нападение на Украину, если бы знала, что ее ждет, убежден президент.

За месяц полномасштабной войны с Российской Федерацией Украина удержала все основные направления российских ударов.

Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"30-й день, это уже месяц. Если бы Россия знала, что ее ждет у нас такое, то я уверен, что они точно побоялись бы сюда идти. За этот месяц мы удержали все основные направления российских ударов, мир применил разрушительные санкции, мы при этом далее договариваемся еще о новых", - отметил президент.

Зеленский рассказал, что обратился сегодня к участникам НАТО саммита Большой семерки, до саммита лидеров Европейского Союза, в парламент Швеции. Также президент говорил сегодня с лидерами ряда стран - президентом Литвы, премьер-министром Израиля, премьер-министром Великобритании.

"И все это с тем, чтобы Россия поняла одно - нужно искать мир. России также нужно искать мир", - подчеркнул Зеленский.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия хочет оккупировать Украину и она не заинтересована в переговорах.

В то же время советник главы Офиса президента, представитель украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что российская сторона на переговорах с Украиной стала вести себя иначе.

"Они начинают более продуктивно говорить", - добавил он.

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