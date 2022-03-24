Подоляк говорит, что россияне начали говорить продуктивнее.

Российская сторона на переговорах с Украиной стала вести себя иначе, изменила модель поведения. То же происходит и с политической элитой страны-агрессора.

Об этом в эфире Радио НВ заявил советник главы Офиса президента, представитель украинской делегации Михаил Подоляк.

"До начала так называемой "спецоперации" или в самом начале они очень живо объясняли, почему они на нас будут нападать. Сегодня они исчезли даже из своих протокольных мероприятий. Отчасти российская политическая элита начинает немножко понимать, в какую передрягу они попали. Они же сначала говорили: сутки или двое суток достаточно, чтобы проехаться на танках по всей Украине, мы такие крутые и все такое. Идет уже 29 суток и не имеет ни единого шанса, что они на своих танках куда - то доедут, кроме тех мест, где их будет достаточно жестко жечь украинская армия, - и их немножко попустило", - говорит он.

Россияне, по словам Подоляка, начинают более адекватно воспринимать, "что что-то не так" и свои проблемы с анализом ситуации в мире.

"Они начинают более продуктивно говорить", - добавил он.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Россия хочет оккупировать Украину и она не заинтересована в переговорах.

До этого президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что его приоритеты на переговорах абсолютно понятны – это завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для Украины и реальная защита Украины.