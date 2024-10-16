Он заявил, что уже осуществляются мероприятия по будущему членству Украины, но в Плане победы речь идет не только о приглашении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал первый пункт Плана победы Украины, который предусматривает приглашение к членству в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рютте сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Брюсселе.

В частности, у него спросили, согласен ли он с первым пунктом Плана победы Украины относительно необходимости приглашения этой страны к членству в Альянсе и ведется ли соответствующая работа с союзниками.

Видео дня

Рютте напомнил, что посетил Киев две недели назад и также разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

"Я очень хорошо знаком со всеми элементами Плана победы. Как вы также знаете, НАТО в Вашингтоне решило сделать путь к членству в НАТО для Украины необратимым. Об этом четко было заявлено. И мы находимся в тесном контакте с союзниками, с Украиной, чтобы выяснить, как мы можем сделать следующие шаги успешным и плодотворным образом", - подчеркнул Рютте.

При этом, генеральный секретарь Альянса отметил, что не может предоставить все внутренние детали переговоров.

Как сказал Рютте, относительно Плана победы Украины идут значительные обсуждения и используются все возможности для принятия дальнейшего пошагового решения. В то же время, он сказал, что происходит много событий в вопросе сближения Украины с Альянсом.

В частности, на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле было принято решение об обязательствах по предоставлению Украине 40 млрд евро в течение 2025 года. Также было решено создать координационное командование Украина-НАТО в немецком городе Висбаден. Кроме того, Украина заключает двусторонние соглашения по безопасности со многими членами Альянса.

"Все это, фактически, закладывает мост к членству в НАТО в будущем. Но План победы не только о приглашении о приобретении членства в НАТО. План победы имеет много элементов и как это сегодня президент Зеленский объяснил своему парламенту", - сказал Рютте.

Генсекретарь Альянса добавил, что всегда такие планы являются частью переговоров, которые и в дальнейшем продолжаются. Также он сказал, что с Украиной ведется работа, чтобы лучше понять, чего хотят украинцы, и как это может помочь прекратить войну.

"И наконец, самое главное, что должны получить для Украины, чтобы она была в наиболее выгодной позиции, когда правительство Украины решит, что хочет начать переговоры о прекращении войны. Украинцы должны быть в очень сильной позиции, когда наступит этот момент", - сказал Рютте.

Зеленский представил План победы

президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если сейчас международные партнеры не усилят существенно Украину на поле боя, то в следующем году российский диктатор Владимир Путин успеет усилить российскую армию таким образом, что дипломатия будет отброшена навсегда. Именно поэтому международные партнеры Украины должны поддержать пункты Плана победы Украины.

Первый пункт плана победы Украины - это немедленное приглашение в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: