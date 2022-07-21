Арестович уверен, что армия РФ больше никогда не будет более сильной, чем была до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Российская армия выбралась на плато в войне против Украины. Вооруженные силы Украины уже начали выигрывать контрбатарейную стрельбу.

Такое мнение в интервью с Марком Фейгиным высказал советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя заявление главы Минобороны США Ллойда Остина о том, что в войне РФ против Украины наступила решающая фаза.

"Никогда она (армия РФ - УНИАН) не будет более сильной, чем была. И это плато имеет тенденцию заканчиваться. Оно начинает немножко наклоняться. Это не будет быстро - месяц-полтора. Это оценка Остина", - сказал Арестович.

Ранее в начале заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-4"), которое проходит в виртуальном формате, министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что в войне наступил критический момент, но Россия просчиталась, что продержится дольше Украины на поле боя.

"Вы знаете, это критическая фаза конфликта. И поэтому наша коллективная помощь для Украины жизненно необходима и срочная. Россия думает, что сможет продержаться дольше Украины - и продержаться дольше нас. Но это лишь последняя ошибка из серии просчетов России. Мы выступаем в единстве в нашей поддержке. Мы выступаем твердо в нашем обязательстве", - добавил Остин.

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