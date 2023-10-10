Байдену предстоит "суровое испытание", говорится в публикации.

Как сильнейшему союзнику Израиля и сверхдержаве, США суждено сыграть особую роль в обострившемся конфликте. Совершенно очевидно, что они должны поддержать жертву террористической атаки - Израиль, и менее очевидно то, что Штаты также должны предотвратить распространение ада по всему региону и миру, пишет Bloomberg.

"Риск того, что это произойдет, не поддается количественной оценке, но реален. Это будет не первый случай, когда, казалось бы, несвязанные конфликты сливаются в еще большую катастрофу, хотя бы потому, что во всех боях заинтересованы одни и те же стороны. В 1914 году такая цепная реакция за четыре недели привела от убийства сербским националистом эрцгерцога Габсбурга к полномасштабной войне между великими державами. Ничего подобного не должно произойти в 2023 году", - говорится в публикации.

Отмечается, что израильтяне вполне имеют право уничтожить группировку ХАМАС. И партнеры Израиля должны подготовиться к человеческим страданиям, поскольку террористы используют своих собратьев-палестинцев в качестве живого щита, а пленных израильских гражданских лиц - в качестве заложников.

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"Израиль также заслуживает поддержки, если ему необходимо расширить свои удары по Ливану по Хезболле, террористической группировке, которая, как и ХАМАС, финансируется и вооружается Ираном и которая хотела бы открыть второй фронт против сионистов. Если есть доказательства того, что муллы в Тегеране были вдохновителями проникновения ХАМАС, Израилю даже надлежит принять ответные меры против Ирана", - пишет Bloomberg.

Сейчас не только президент США Джо Байден, но и все в Конгрессе, демократы или республиканцы, должны осознать, что задача Америки состоит в том, чтобы заставить некоторых проявить сдержанность, говорится в публикации. Среди них - наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Также США стоит "работать" с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Египта - Абдель-Фаттахом Ас-Сиси:

"Оба, как правило, близоруки в определении своих собственных интересов, и им нужно будет напоминать об их геополитической ответственности".

Упоминается в публикации и президент России Владимир Путин, который "ведет геноцидную войну против Украины и позволяет своим приспешникам намекать на ядерную эскалацию", и президент Китая Си Цзиньпин, угрожающий миру в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море, и северокорейской диктатор Ким Чен Ын.

"Этот клубок геополитических сложностей, столь же запутанный, как и запутанные ситуации в европейском альянсе в 1914 году, теперь является суровым испытанием государственного искусства Байдена. В кошмарном сценарии ответные действия Израиля против Тегерана, скажем, приведут к войне на нескольких театрах военных действий… При условии, что США будут вести себя мудро, этого не произойдет", - констатирует Bloomberg.

Война в Израиле - реакция Байдена

Как писал УНИАН, в день нападения боевиков ХАМАС на Израиль, 7 октября, президент США Джо Байден заявил, что Штаты поддерживают Израиль:

"Мы никогда не откажем им в поддержке. Мы позаботимся, чтобы у них была помощь, чтобы они могли продолжать защищать себя".

Перед этим он говорил с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которого заверил в том, что полностью поддерживает право Израиля на самооборону.

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