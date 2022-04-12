После удара появился белый туман, похожий на дым.

Пострадавшие и очевидцы рассказали детали и последствия применения химического оружия в Мариуполе.

Видео с показаниями опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале.

Один из мужчин говорит, что в после химической атаки появился белый дым, а во рту образовался сладковатый привкус. Его слова подтверждает боец, который получил повреждения от химоружия.

"Мы были на позиции, в укрытии. Услышали какой-то взрыв, поднялись проверить, что к чему. Поднялись, и я увидел такой туман, больше похожий на дым – не густой, больше похожий на дым. Скомандовали "в укрытие", и когда входили [в укрытие], ощутили одышку, очень тяжело было дышать, практически не мог вдохнуть. И сразу же [появилось] головокружение, ноги подкашиваются, словно они какие-то ватные", — рассказал пострадавший защитник Мариуполя.

В ролике также присутствует выступление врача невропатолога из военного госпиталя. По его словам, осмотр солдат показал, что были использованы боевые ядовитые вещества или сильнодействующие ядовитые вещества. Однако провести полную верификацию яда не удалось, так как в заблокированном городе нет возможности провести токсикологический анализ.

Напомним, вчера вечером полк "Азов" сообщил об использовании химического оружия россиянами в Мариуполе. Яд неизвестного происхождения был сброшен с беспилотника. В результате атаки пострадали три украинских воина. По словам командира "Азова" Андрея Билецкого, у них зафиксированы четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами. Сейчас солдаты находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

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