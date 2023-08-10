В батальон "Шаман" берут украинцев, которые готовы уничтожать врага и защищать Украину. Граждане Украины узнают подробности о деятельности батальона на территории Российской Федерации из некрологов российских генералов.
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал в эфире информационного телемарафона. В частности, его попросили прокомментировать информацию издания The Times о батальоне "Шаман" насчет "открытия охоты на генералов РФ".
"Подробности мы будем наблюдать, читая некрологи тех самых российских генералов, и собственно - не только генералов. А то, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно и не только на линии фронта, но и за линией фронта - это собственно не новость. И главное, что это хорошо знают и понимают рашисты. И знают, что возмездие неизбежно и может найти их, где бы они ни находились", - подчеркнул Юсов.
Также он напомнил, что те российские военные, в том числе генералы, которые не хотят выполнять преступные приказы, могут сдаться в плен в Украине.
"Украина готова принять разных по рангу - от рядового до генерала и командующего. Пожалуйста, проект "Хочу жить" - сдача в плен. Мы гарантируем, несмотря на то, что речь идет об убийцах, агрессорах и насильниках, обращение согласно Женевским конвенциям и международным гуманитарным правом", - подчеркнул Юсов.
Кроме того, у Юсова спросили, был ли успешным поход батальона "Шаман" на оккупированную часть Херсонщины. В то же время представитель ГУР сказал, что подробностей не сообщит.
"Потому что на южном направлении, на Херсонском направлении, сейчас идут чрезвычайно ожесточенные бои, и проводятся как оборонительные, так и наступательные действия, и есть слаженная позиция, что пока мы не комментируем эти события. Но поверьте, работа там ведется, враг уничтожается, и потери врага в силе и средствах большие", - сказал Юсов.
Война в Украине с РФ продолжается - вот что надо знать сейчас
Как писал УНИАН, 7 августа сообщалось, что спецназ Главного управления разведки МО Украины из батальона "Шаман" реализовал "вылазку" вглубь левобережья Херсонской области и "напугал" оккупантов на временно захваченных территориях.
Стоит отметить, что на украинской земле РФ уже понесла огромные потери. Общие потери врага на 10 августа 2023 года составляют примерно 252 200 противников.