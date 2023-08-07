Россияне уже ощутили первые последствия - враг лишился ракетного подразделения войск.

Спецназовцы Главного управления разведки МО Украины реализовали "вылазку" вглубь Левобережья Херсонской области и напугали оккупантов на временно оккупированных территориях.

Речь идет о продвижении батальона "Шаман", уточнило ведомство в своем Telegram. По данным ГУР, разведчики ликвидировали одно подразделение ракетных войск спецназначения врага.

Также ведомство показало победные фото с украинскими "шаманами" и флагом, который "потерял" враг.

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Сегодня оккупанты устроили страшную ночь для Херсона

Напомним, в ночь на 7 августа украинцы в Херсоне стали жертвами новых обстрелов армии РФ: враг снова бил по жилым домам людей и несколько раз атаковал все районы областного центра.

По данным ОВА, есть попадание по многоквартирному дому. Из-за атаки ранения получили 12 украинцев, один человек погиб. Сейчас пострадавшим помогают медики.

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