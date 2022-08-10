Противники сейчас сжатые действиями украинской армии, отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Украинские военные оказывают давление на захватчиков, поэтому россияне в ответ проявляют истерическое бессилие, обстреливая населенные пункты.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

Гуменюк отметила, что украинские военные уничтожают склады с боеприпасами оккупантов, личный состав, командные и опорные пункты, потому что это оказывает давление на захватчиков.

"Это метод расшатать уже не такие стройные ряды оккупантов. Оккупант сейчас скован нашими действиями, не может дальше продвигаться по суше и практикует только контрбатарейный метод ведения боев. Это обстрелы из реактивных систем залпового огня, которыми они бьют по населенным пунктам", - сказала Гуменюк.

Она напомнила, что сегодня ночью снова был обстрелян Николаев и пригород, а также противоположный от оккупантов берег Каховского водохранилища.

"Это уже проявление истерического бессилия, но, к сожалению, с горькими результатами", - пояснила начальница объединенного координационного пресс-центра.

Напомним, ночью враги дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня "Град". Сначала стало известно об 11 погибших, а позже число жертв обстрела возросло до 13 человек.

Также 10 августа около 01:40 враг обстрелял Николаев из РСЗО "Смерч". По предварительной информации, три человека ранены. Среди них 13-летняя девочка.

Вас также могут заинтересовать новости: