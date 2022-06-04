На востоке Украины повсеместно разрушались населенные пункты, поскольку РФ начала широко использовать неуправляемые боеприпасы, отметили в британском Минобороны.

В Донецкой и Луганской областях главным фактором последних тактических успехов оккупационных сил Российской Федерации стало совместное применение артиллерийских и авиационных ударов.

Из-за того, что РФ начала широко использовать неуправляемые боеприпасы, на Донбассе повсеместно разрушались населенные пункты, говорится в обзоре военной разведки Минобороны Британии.

"С перемещением оперативного фокуса на Донбасс, Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, сочетая авиаудары и массированный артиллерийский огонь...", - отмечается в сообщении.

В разведке добавили, что на части востока Украины "совместное применение авиационных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором последних тактических успехов России".

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Оккупанты сперва сбрасывали бомбы на военные объекты, а затем атаковали и жилье гражданских.

Позже противник пошел в наступление на востоке нашего государства, горячей точкой сперва был Изюм, а потом - Северодонецк.

Американский Институт изучения войны узнал, что в Изюме была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия РФ, из-за того, что командиры были некомпетентны.

Вас также могут заинтересовать новости: