Россия понесла серьезные потери в украинском городе из-за командиров, узнал Институт изучения войны.

В городе Изюм Харьковской области была уничтожена почти вся 35-я общевоинская армия Российской Федерации из-за того, что командиры были некомпетентны.

Командиры не учли боевых вызовов, тяжелая артиллерия не вовремя ремонтировалась, и подразделения не были обеспечены необходимым оборудованием, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российского микроблогера.

По его сведениям, российским силам также не хватало эффективного общения с командными центрами, и оккупанты полагались на мессенджеры из-за дефицита зашифрованных телефонов.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину. Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и жилье мирных людей, в том числе и в Харьковской области, были жертвы и пострадавшие.

Позже враги пошли в наступление на востоке нашей страны, Изюм был "горячей точкой".

Защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что по состоянию на 3 июня на нашей территории уничтожили около 30 950 противников и много вражеской техники.

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