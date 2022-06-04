В городе Изюм Харьковской области была уничтожена почти вся 35-я общевоинская армия Российской Федерации из-за того, что командиры были некомпетентны.
Командиры не учли боевых вызовов, тяжелая артиллерия не вовремя ремонтировалась, и подразделения не были обеспечены необходимым оборудованием, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российского микроблогера.
По его сведениям, российским силам также не хватало эффективного общения с командными центрами, и оккупанты полагались на мессенджеры из-за дефицита зашифрованных телефонов.
Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину. Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и жилье мирных людей, в том числе и в Харьковской области, были жертвы и пострадавшие.
Позже враги пошли в наступление на востоке нашей страны, Изюм был "горячей точкой".
Защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что по состоянию на 3 июня на нашей территории уничтожили около 30 950 противников и много вражеской техники.
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