У Москаля уточнили: под Попасной погибли двое волонтеров, еще один находится в реанимации

По уточненным данным, вчера 17 мая, около города Попасная результате подрыва фугаса погибли двое военнослужащих и двое волонтеров из Львовской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

По информации пресс-службы, погибли 44-летний полковник и 19-летний рядовой (водитель автомобиля) Нацгвардии, а также волонтеры из Львовской области.

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Еще один волонтер получил тяжелые травмы и госпитализирован в реанимацию Артемовской городского больнице.

В пресс-службе напомнили, что 17 мая около 11.20 на грунтовой дороге вблизи г. Попасная, практически на самой линии разграничения огня, подорвался военный автомобиль «УАЗ-Хантер». Подрыв был осуществлен с помощью фугаса, который, вероятно, ночью заложила диверсионно-разведывательная группа боевиков. Именно по этой дороге в то время убеждали ехать в с. Троицкое Москаля.