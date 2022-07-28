После проигрыша Украине Россия может стать совсем другой, отметил советник главы Офиса президента.

От победы Украины зависит судьба того, как будут в будущем выглядеть все постсоветские страны, и прежде всего - Россия и Беларусь.

Такое мнение высказал антикризисный советник главы Офиса президента Украины Владимир Зеленского Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона.

"Есть парадокс, очень интересный парадокс. От победы Украины зависит судьба не только Украины, но и судьба того, как в будущем будут выглядеть практически все постсоветские страны, и прежде всего - Беларусь. Будет ли вообще такая страна, будет ли у нее своя идентичность, будет ли она иметь шанс действительно стать интересной страной и суверенной страной", - акцентировал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента рассказал, каким образом победа Украины скажется на судьбе всех стран, в том числе страны-агрессора.

"Во-первых, если Россия проиграет, то это для Беларуси очень важно, даже если они косвенно сегодня поддерживают РФ. Во-вторых, будет ли существовать Россия и в каком виде. Потому что, если Россия проиграет, то она должна пройти через определенную трансформацию, и вероятно это будет вообще другая Россия. Я думаю, что там будет не одна страна на территории этого государства", - сказал Подоляк.

Он отметил, что на Украину возложена большая фундаментальная миссия - не только одержать победу в войне с РФ и отстоять свою территорию, но и сделать то, что не было сделано в 1991 году.

"На территории Беларуси, там не будет уже этого советского "совка", тем более не будет этого на территориях РФ. Но, по крайней мере надо, чтобы Россия проиграла - это обязательно. Для того, чтобы Украина получила все, что нужно получить, потому что Украина должна быть лидером в Европе - это безусловно. Чтобы Беларусь сохранилась, в принципе, как государство. И чтобы Россия... попыталась все же построить какую-то другую реальность и все же стать в какой-то определенной степени цивилизованным государством", - акцентировал Подоляк.

Также советник руководителя Офиса президента отметил, отвечая на вопрос ведущего, почему бы Украине не сделать себе подарок на День украинской государственности и наконец не разорвать дипломатические отношения с Беларусью, которая прямым текстом заявляет, что во всем поддерживает страну-агрессора.

"Интересное и, на мой взгляд, правильное предложение. Надо прислушаться к нему, надо об этом думать. Потому что мне представляется, что государственности беларуской не существует. Если мы говорим об украинской государственности - это уже аксиома для мира с большой исторической перспективой. Это предложение дельное, потому что, действительно, господин Лукашенко ведет себя крайне примитивно и вызывающе... Он уничтожил репутацию своей страны, уничтожил перспективы своей страны и уничтожил свое место в истории этой страны, так же как и господин Путин", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, 28 июля Генштаб ВСУ сообщил, что противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе и с территории Республики Беларусь. Россияне обстреляли воинскую часть на Киевщине.

Также были обстреляны позиции ВСУ в Черниговской области, есть погибшие. Всего было выпущено около 20 снарядов по позициям наших войск. Установлено, что обстрел был осуществлен из района населенного пункта Зябровка Республики Беларусь.

Сегодня, 28 июля, Украина впервые отмечает День украинской государственности. Праздник совпадает с Днем крещения Киевской Руси. В прошлом году президент Зеленский подписал соответствующий указ об утверждении Дня государственности. 31 мая 2022 года парламент принял этот закон.

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